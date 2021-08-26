Красноярск, 26 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Итоги первого этапа выборной кампании подведены в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в краевом правительстве, в регионе завершился этап регистрации на выборы в Госдуму и Заксобрание.

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Как подчеркнула эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Эвелина Павельева, на выборы в Законодательное собрание края «по кандидатам отказов не было». Она добавила, что отказы в регистрации на выборы в Госдуму связаны с несвоевременным предоставлением документов в избиркомы, и это коснулось только самовыдвиженцев.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что выборы будут конкурентными. Количество отказов в регистрации кандидатов и партий в Красноярском крае снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края четвёртого созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Краевой парламент избирается сроком на пять лет. В его состав входят 52 депутата, избираемых по смешанной системе — по партийным спискам и 24 округам.