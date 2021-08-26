Истра, Московская область, 26 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Десятилетний постоялец санатория «Курорт Новая Истра» в Подмосковье доставлен в больницу с жалобами на самочувствие. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления ребёнка в городском округе Истра, — рассказали в пресс-службе. — Подросток проживал в санатории «Курорт Новая Истра».

Проверку по факту случившегося проведёт Истринская городская прокуратура. Надзорный орган даст правовую оценку действиям ответственных лиц.