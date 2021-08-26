Ханты-Мансийск, 26 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (32 случая), сообщает 26 августа региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 155 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 26 августа в Югре зарегистрировано 69 795 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 65 971 человек, 1047 пациентов с COVID-19 скончались (на двух человек больше, чем днём ранее).