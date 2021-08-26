Абакан, 26 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Из всех регионов Сибири самые дорогие наборы школьника оказались в Хакасии. Об этом 26 августа сообщает территориальное управление государственной статистики по Иркутской области.

ИА REGNUM К школе

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Отмечается также, чтобы купить мальчику все необходимое там потребуется 21,1 тыс. руб., девочке — 25,7 тыс. руб.

Дешевле всего собрать детей в школу в Омской области: купить канцтовары и форму для мальчика можно за 15,3 тыс. руб., для девочки — за 19,4 тыс. руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области набор одежды и канцелярии для мальчиков в 2021 году стал дороже на 4,4%, а для девочек — на 4,6%.

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