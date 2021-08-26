Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Власти Камчатки в рамках VI Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке со 2 по 4 сентября, планируют подписать с инвесторами более десяти соглашений. Они касаются сфер туризма, гостиничного дела, связи, энергетики и образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в краевом правительстве.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Так, власти Камчатки запланировали подписать трёхстороннее соглашение с группой «АККОР» и Минвостокразвития. По нему предусмотрено строительство в крае двух гостиниц.

«С учётом того, что туризм сегодня является одним из основных направлений развития полуострова, строительство современных гостиниц позволит не только создать новые рабочие места, но и увеличить поток туристов на Камчатку», — пояснила министр экономического развития региона Юлия Морозова.

Также планируется подписать соглашение с АО УК «Аэропорты регионов», которое позволит развивать Камчатку, как крупный международный транспортно-логистический узел.

Как сообщало ИА REGNUM, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават примет участие в Восточном экономическом форуме, который состоится со 2 по 4 сентября во Владивостоке.