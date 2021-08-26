Новосибирск, 26 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В арбитраж Новосибирской области поступил банкротный иск от ООО «Аквапарк «Аквамир». В деле и истец, и ответчик — одно лицо, заявившее о неподъемном долге более 2 млрд рублей. Дело принято, и его судья Винникова начнёт разбирать 17 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление общества поступило в суд 18 августа, а 25 августа оно было принято судьей. В деле речь идёт о долгах в размере 2 185 012 657,42 рубля.

Одноимённый развлекательный комплекс «Аквамир» включает в себя не только водно-развлекательную зону аквапарка, но и термо-релаксационную зону с саунами, банями и бассейнами, а также семейный городок с горками.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была учреждена в июле 2016 года. Владельцами ООО на сегодня остаются ООО «Капитал» с долей 76% (собственник — Валентина Рябкова) и Пётр Овчинников с долей 1%. Оставшаяся часть числится собственной долей компании. Директор — Ольга Стряпкова.

На сегодня в суде также есть не до конца рассмотренный финансовый иск от ООО «ВДТ Строй», которое требует с ООО «Аквапарк Аквамир» взыскания задолженности в размере 50 196 928,21 рубля.