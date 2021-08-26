Новосибирск, 26 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В арбитраж Новосибирской области поступил банкротный иск от ООО «Аквапарк «Аквамир». В деле и истец, и ответчик — одно лицо, заявившее о неподъемном долге более 2 млрд рублей. Дело принято, и его судья Винникова начнёт разбирать 17 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Банкротство

Исковое заявление общества поступило в суд 18 августа, а 25 августа оно было принято судьей. В деле речь идёт о долгах в размере 2 185 012 657,42 рубля.

Примечательно: 16 июня 2021 года в базе судебных приставов появилась информация о возбуждении исполнительного производства в отношении компании на общую сумму 2 184 948 096,96 рубля, которая фигурировала как долги по кредитам. Производство возбуждено на основании исполнительного листа от 28.04.2021 года, выданного Железнодорожным районным судом Новосибирска. Кроме того, за 2020 год компания «Аквамир» получила чистый убыток в размере 23,437 млн рублей.

Одноимённый развлекательный комплекс «Аквамир» включает в себя не только водно-развлекательную зону аквапарка, но и термо-релаксационную зону с саунами, банями и бассейнами, а также семейный городок с горками.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была учреждена в июле 2016 года. Владельцами ООО на сегодня остаются ООО «Капитал» с долей 76% (собственник — Валентина Рябкова) и Пётр Овчинников с долей 1%. Оставшаяся часть числится собственной долей компании. Директор — Ольга Стряпкова.

Овчинников является владельцем ряда компаний, но как физлицо с 2020 года находится в стадии банкротства (реструктуризация долгов). Банкротом в сентябре 2020 года стала и компания «ВДТ Строй», которая в СМИ фигурировала как заказчик строительства здания аквапарка.

На сегодня в суде также есть не до конца рассмотренный финансовый иск от ООО «ВДТ Строй», которое требует с ООО «Аквапарк Аквамир» взыскания задолженности в размере 50 196 928,21 рубля.