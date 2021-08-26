Уфа, 26 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. 302 новых носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 55 540 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 51 475 человек, в том числе победили вирус за минувшие 24 часа 450 человек.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть 14 пациентов с COVID-19, всего в регионе умерли 1043 таких пациентов.

Прививку от COVID-19 в Башкирии получили 1126 856 человек, а завершили вакцинацию 950 465 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 августа в республике за сутки выявили 299 случаев заражения коронавирусом.