Минск, 26 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Полугодовой запрет на вывоз зерна введён в Белоруссии. Такое решение принял Совет министров, говорится в сообщении, опубликованном 26 августа на национальном правовом интернет-портале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Согласно постановлению, временный запрет установлен на вывоз в страны ЕАЭС «товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения». Вывозить нельзя пшеницу, рожь, ячмень, овёс, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки, а также семена рапса.

Временный запрет вступил в силу, он введён и в отношении государств, не входящих в ЕАЭС. Правительство Белоруссии поручило МИД уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении мер нетарифного регулирования и предложить комиссии рассмотреть введение таких же мер на таможенной территории ЕАЭС.

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