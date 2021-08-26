Москва, 26 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Москве правоохранители раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службы УФСБ России по столице и Московской области.

Андрей Стенин ФСБ

«УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг», — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в сотрудники дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово систематически получали крупные деньги от представителей ритуального агентства за предоставление служебной информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

После этого сотрудники ритуальных услуг связывались с родственниками умершего и навязывали им дорогостоящие ритуальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, жители России стали экономить на погребальных услугах. По итогам первых шести месяцев текущего года в России смертность выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В январе — июне 2021 года в РФ умерли 1,1 млн человек, за тот же период 2020 года — 946,6 тыс. смертей.

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