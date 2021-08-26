Иркутск, 26 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Изменение стоимости набора школьника в Иркутской области оказалось ниже уровня инфляции. Такие данные 26 августа приводит территориальное управление государственной статистики. Отмечается в частности, что набор одежды и канцелярии для мальчиков стал дороже на 4,4%, а для девочек — на 4,6%.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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Из наблюдаемых групп школьных товаров наибольший прирост цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим годом отмечен на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары на 8,9%, одежду для детей школьного возраста — на 6% и детскую обувь — на 4,9%.

Сборы в школу мальчика в среднем по Иркутской области обойдутся в 19 388,5 руб., девочки — 24 639,3 руб.

В школьный набор входят 11 наименований одежды для девочек и 9 для мальчиков, а также 7 наименований канцелярских принадлежностей. Так форма для мальчика обойдется в 14,6 тыс. рублей, а для девочки — в 19,9 тыс. рублей. На ранец с канцтоварами уйдет еще 4,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2021 года в школах Приангарья сядут за парты 35,5 тысячи первоклассников.

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