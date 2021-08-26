Москва, 26 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королёва с 75-летием со дня создания организации, сообщается на сайте Кремля.

NASA Модуль «Пирс» в РКК «Энергия»

Президент подчеркнул, что корпорация «Энергия» создала целое созвездие ярких открытий и прорывных разработок, внесла уникальный вклад в грандиозные космические проекты.

«Основательный подход сотрудников РКК «Энерги» к работе способствует укреплению потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов России», — отметил Путин и пожелал коллективу новых достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал об условиях запусков к Луне с помощью ракеты-носителя «Ангара».

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