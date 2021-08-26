Москва, 26 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Москве пресечена преступная схема в сфере ритуальных услуг, сообщили 26 августа в пресс-службе УФСБ по Москве и Подмосковью.

Похороны

Следственным управлением по Северному административному округу главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек.

В пресс-службе уточнили, что в преступной схеме были задействованы полицейские — сотрудники дежурных частей ОМВД по районам Нагорный и Северное Измайлово. Они длительное время получали от ритуального агентства деньги в крупном размере за предоставление информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан.

Предприниматели использовали полученную информацию для навязывания дорогостоящих услуг по захоронению. 20 августа был задержан предполагаемый организатор преступной схемы. Он пытался пересечь государственную границу с Украиной.

В ходе обысков в похоронной компании добыты доказательства противоправной деятельности. Все задержанные арестованы.