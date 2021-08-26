Вашингтон, 26 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Компания Amazon подтвердила даты открытого бета-тестирования массовой многопользовательской ролевой игры (ММО) New World. С объявлением она выступила во время трансляции Gamescom 2021 Opening Night Live.

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Тесты пройдут с 9 по 12 сентября 2021 года в сервисе Steam. Отметим, что Amazon предоставит геймерам последний шанс познакомиться с игрой до её официального релиза, который запланирован на 28 сентября 2021-го.

Напомним, 19 августа 2021 года Amazon выложила в сеть новый трейлер New World. Изначально компания планировала выпустить игру в мае 2020-го, но из-за эпидемии коронавируса решила отложить релиз.