Кызыл, 26 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Туву начались поставки гуманитарной помощи в виде защитных масок и антисептика, предоставленной безвозмездно комбинатами «Патриот» и «Новый путь». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Павел Редин ИА Красная Весна Одноразовые защитные маски

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Всего до конца недели ожидается поступление 7,4 млн масок и 4,1 тыс. литров антисептика. Как отмечается, из них 3,6 млн масок передадут министерству образования Тувы для обеспечения эпидбезопасности в школах.

«Маски имеют три слоя, изготовлены Санкт-Петербургской фирмой «Реабилитик» с соблюдением необходимых технических условий», — добавили в минздраве.