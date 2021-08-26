Пекин, 26 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Changan представил серийную версию модернизированного кроссовера Changan Uni-T 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Globalchangan.com Кроссовер Changan UNI-T

Новый автомобиль оснащён модернизированной радиаторной решёткой с подсветкой по бокам и новыми колёсными дисками на 20 дюймов. Кузов модели может быть окрашен в три новых оттенка: зелёный, голубой и серый.

Под капотом рестайлингового Uni-T функционирует бензиновая турбированная «четвёрка» рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 188 «лошадей». Это на 8 л. с. больше, чем у предыдущей версии модели. Силовой агрегат передает крутящий момент на колёса через семискоростной «робот».

Стоимость улучшенного Uni-T осталась прежней. Базовая версия стоит 115 900 юаней (1,32 млн рублей), а топовая — 133 890 юаней (1,52 млн рублей).

Ранее Changan представил на китайском авторынке модель CS55 Plus нового поколения. Обновлённое авто стало длиннее предшественника на 15 мм. Габариты модели составляют 4 515×1 865×1 680 мм. Расстояние между осями колёс увеличилось на 6 мм, до 2656 мм.

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