Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, 26 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии окажут помощь жителям, чьи дома и хозяйства пострадали от сильного града 23 августа. В настоящее время администрации населенных пунктов разрабатывают план ликвидации последствий стихии, от жителей принимаются заявления о поврежденном имуществе.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

«От удара стихии пострадали четыре социальных объекта: три школы и один детский сад в разных населённых пунктах района», — пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

По словам главы Кардоникского сельского поселения Анатолия Боганцова, такого града еще не было в районе, от него пострадали частные подворья, сельхозугодья, здания домов и школы. Как заявил глава администрации Сторожевского сельского поселения Солтан Чотчаев, в настоящее время продолжают принимать заявления от граждан, имущество которых пострадало от сильнейшего града.

Напомним, 23 августа в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии ливни с градом нанесли большой урон аграриям и простым жителям. Были выбиты огороды и сельхозугодья фермеров, градом побило крыши частных домов и нескольких зданий школ и детских садов. Особенно пострадали станицы Кардоникская и Сторожевая.