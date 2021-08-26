Чебоксары, 26 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Чувашии после установления «спортивных» стипендий главы республики на 65% возросло число спортсменов, которые в составе национальных команд выступают только за родную республику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на заседании регионального правительства первый заместитель министра спорта и физической культуры Чувашии Татьяна Рябинина.

Наталия Николаева ИА REGNUM Плакат в поддержку Анжелики Сидоровой в Чебоксарах

На заседании были одобрены изменения о порядке назначения и выплаты ежемесячных стипендий главы Чувашии спортсменам республики, входящим в составы сборных команд России. В частности, уточняются срок назначения и порядок принятия о выплате стипендии. По словам Татьяны Рябининой, сроки сократятся с 25 дней до 14 дней.

Замминистра спорта также обратила внимание на то, что с назначением стипендий главы Чувашии на 65% (или на 78 человек) увеличилось число спортсменов, входящих в национальные сборные и выступающих только за Чувашскую Республику без параллельного зачёта. На данный момент по разным видам спорта в сборные команды страны входят 197 спортсменов по 32 видам спорта, в то время как в 2020 году их было 119.

«Принятое решение является эффективным, так как достигается поставленная цель — вернуть в Чувашию сильных спортсменов», — сообщила замминистра.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячные стипендии для чувашских спортсменов, входящих в основной и резервный составы национальных сборных, введены в 2020 году. Их размер варьируется от 5,5 тыс. до 25 тыс. рублей.