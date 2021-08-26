Воронеж, 26 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Воронежской области за год зафиксирован рост цен фактически на все товары для школы, при этом рост оказался в среднем ниже темпов инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

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Согласно данным статистики в ценах июля 2021 года, отправить мальчика в первый класс для воронежских родителей будет стоить на 3,9 тысячи рублей дешевле, чем девочку. Например, форма для мальчика обойдется в 14 тысяч, а для девочки — в 17.9 тысячи. На ранец с канцтоварами уйдет еще 4,2 тысячи.

В среднем стоимость школьного набора для мальчиков в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 6,7%, для девочек — на 5,3%. Уровень инфляции с начала года — 108,1%.

Среди предметов одежды за год больше всего подорожали спортивные костюмы, сорочки для мальчиков и блузки для девочек, джемперы, детские носки и гольфы, брюки из полушерстяных тканей (на 4,6−8,1%), также на 3,9% выросли цены на кроссовки. Подорожали и канцтовары — цены на шариковые ручки за год поднялись на 11,8%, чернографитные карандаши — на 8,8%, школьные тетради — на 8,5%. Подорожали учебники и учебные пособия, дидактические материалы, альбомы для рисования.

Отдельно специалисты Воронежстата посчитали расходы родителей на электронные гаджеты. За год на 16,1% взлетели цены на мониторы для настольных компьютеров, планшеты подорожали почти на 10%.

Еще одной очень существенной статьей расходов является приобретение электронных гаджетов, без которых невозможно представить процесс обучения учащихся старших классов. В этой группе товаров в большей степени подорожали (на 16.1%), планшетные компьютеры (на 9,7%). Чуть снизились цены на ноутбуки (на 2,5%).