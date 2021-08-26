Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Боевые робототехнические комплексы примут участие в стратегических учениях Союзного государства «Запад-2021» в сентябре, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу журналистам 26 августа на международном форуме «Армия-2021».

Минобороны России Учение «Запад-2017»

По его словам, боевые, ударные роботы разрабатывались параллельно с уже известными роботами-сапёрами и уже запущены в промышленное производство. Речь идёт о десятках таких машин, способных применять оружие на дистанциях до 5 км.

«И я думаю, что на учениях «Запад-2021» вы, конечно, увидите [их] не один и не два», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны заявил также, что опыт военной операции в Сирии помог устранить проблемы с ударными беспилотниками. Россия теперь располагает такими аппаратами, «это опыт очень хороший и очень достойный», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «Армия-2021» в Кубинке Шойгу ознакомился с перспективными образцами военной техники.

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