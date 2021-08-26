Одесса, Украина, 26 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Заражение штаммом коронавируса SARS-CoV-2 «Дельта» выявили у 33 детей из детского лагеря «Молодая гвардия» в Одессе, 388 детей находятся на самоизоляции. Об этом 26 августа сообщил главный санитарный врач Одесской области Украины Виталий Гончаров в эфире телеканала «Украина 24».

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«На самоизоляции 388 детей. Для подтверждения исследований, которые мы провели на штамм коронавируса «дельта», 33 положительных случая (теста — ред.) были отправлены в Центр общественного здоровья… Наши первичные результаты подтвердились. Дальше материал отправлен на верификацию за границу», — заявил он.

При этом вспышка COVID-19 была выявлена в названном детском лагере свыше недели назад и с тех пор число заразившихся коронавирусом несколько раз увеличивалось и по состоянию на 25 августа составляет 81.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямой инвестиций со ссылкой на исследование аргентинских ученых сообщил, что способность антител, которые вырабатываются после вакцины «Спутник V», бороться с коронавирусной инфекцией со временем лишь усиливается.