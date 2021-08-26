Москва, 26 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Понятие «Украина» (или «Вкраина») существовало на территории Малороссии, а путь в Канаду начался с земель Австро-Венгерской империи, из села Небылов (ныне Рожнятовский район, Ивано-Франковской области) и имел три волны. Об этом в группе «История Украины» («ВКонтакте») пишет Зиновий Сутуловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, первая волна стартовала в 1891 году, когда Иван Пылыпив и Василий Еленяк, «разведав» новые горизонты, вернулись домой, забрали родню и стимулировали массовый исход соотечественников с насиженных мест в конце 1890-х годов. Тогда (и до 1914 года) уехало 170 000 галицийцев, русинов, бойков, лемков и остальных народностей, населявших тот угол Австро-Венгрии.

Вторая волна принесла в Канаду 70 000 человек, к которым уже присоединились и жители Волыни, а третья волна 1946−1950 годов была самой массовой. По разным данным, до 800 000 переселенцев осело на северных территориях Америки.

«И вот эти 800 000 считают себя украинцами, а вот какие они украинцы, мы и разберём сейчас. С момента раздела Галиции между Польшей и Литвой и до Первой мировой войны на территории региона сохранилась самобытность народов, населяющих его. Жители, в большинстве своём, сберегли православную веру, язык, традиции и идентифицировали себя как русины — потомки государства князя Данилы — Малой Руси (Руси).

Даже сотни лет угнетения не смогли кардинально подорвать существующие устои. Изменить ситуацию удалось только после 1881 года, когда Австрия в союзе с Германией увидела в имеющемся русофильстве угрозу и всеми возможными (и невозможными) методами начала изменять код нации, насаждая украинство. То есть мы теперь понимаем, что с 1891 по 1914 и в межвоенный период в Канаду уезжали русины, бойки, лемки, гуцулы, а те, кто успел стать украинцами, быстро возвращались к истокам, вспоминая, кто они и кем на самом деле являются по культурному и национальному коду», — пишет автор.

Зиновий Сутуловский напомнил также, что именно эта наволочь вернулась тогда, в 1991 году, «и потомки убийц сейчас формируют будущее Украины, рисуя образ русского как врага».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что украинцы фактически приватизировали общее историческое наследие Древней Руси, отмечал на сайте novoross.info Михаил Кришталь.

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