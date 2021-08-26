Джакарта, 26 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии испытало систему предупреждения о цунами, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Цунами

Сирену включили одновременно во всех частях Индонезии 26 августа в 10:00 по местному времени.

Мероприятие будет проводиться регулярно каждое 26-е число.

В агентстве заявили, что сирена для предупреждения о цунами установлена в нескольких прибрежных районах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Индонезии.