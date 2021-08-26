Екатеринбург, 26 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Большинство школьных линеек в День знаний в Свердловской области пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Лишь в 10 образовательных учреждениях решили провести праздничные линейки в классах. Для более чем 993 тыс. учащихся 1 сентября откроют двери 2390 учебных учреждений (включая 1050 школ).

«Планируется, что из-за сложной эпидемиологической обстановки большинство праздничных линеек пройдут на свежем воздухе», — уточнил полковник Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, в День знаний свердловских школьников будут охранять более 4 тыс. полицейских и росгвардейцев.