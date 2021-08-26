Биробиджан, 26 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. За сутки количество подтопленных в Еврейской АО домов не изменилось. Вода остаётся в 93 домах и на 2345 дачных участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе МЧС региона.

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На 19 уменьшилось число подтопленных придомовых территорий — до 470. В домах, которые сегодня стоят в воде, живут 210 человек, в том числе 41 ребёнок. Помимо жилья остаются подтопленными два моста, два объекта топливно-энергетического комплекса и шесть социальных учреждений. Речь идёт о сельскохозяйственном колледже, районной больнице, спортшколе и двух детских садах в селе Ленинское.

По-прежнему залиты дороги, но два участка освободились от воды. Подтопленными остаются 39 отрезков дорожного полотна. Затопленная площадь сельскохозяйственных земель за сутки выросла на 290 га и достигла почти 14,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопленную территорию Еврейской автономии осмотрел заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он провёл личный приём жителей посёлка Ленинское, проверил состояние гидротехнических сооружений и осмотрел подтопленные участки.