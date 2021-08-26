Москва, 26 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию три школы-гиганта, сообщили в Стройкомплексе.

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Одна школа-гигант на 1100 мест введена в эксплуатацию в поселке Коммунарка, еще одна на 1300 мест — в районе деревни Николо-Хованское.

Также завершено строительство школы «Самбо-70». Ввод школы на 1125 учеников ожидается в ближайшее время. Всего с начала 2021 года в Новой Москве построено шесть школ.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) планируется построить 96 школ и детских садов.

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