Элиста, 26 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии подтверждён 521 случай смерти среди ковид-пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. В связи с этим режим коронавирусных ограничений продлён почти до конца сентября.