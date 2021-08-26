Луганск, 26 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Сотрудник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) села Калиново-Борщеватое, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что украинские силовики 25 августа обстреляли из стрелкового оружия подконтрольный Народной милиции ЛНР село Калиново-Борщеватое.

«В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что в поселке шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка вследствие обстрела со стороны украинских войск получили повреждения два жилых дома.

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