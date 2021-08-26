Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. На Камчатке 48-летнюю жительницу Мильково будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери. В пьяном угаре женщина забыла об инсулинозависимой девочке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в краевом СУ СКР.

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Мать в мае 2021 года в течение трёх дней находилась в запое и не уделяла должного внимания своему ребёнку-инвалиду. Девочка не получала питания и дозы инсулина, которые должны вводиться четыре раза в сутки. Состояние ребёнка из-за этого резко ухудшилось и её пришлось немедленно госпитализировать.

Мать признала свою вину и раскаялась, а также обратилась за помощью в лечении алкогольной зависимости.

Уголовное дело в отношении неё будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, шокирующая история самосуда над несовершеннолетней произошла на днях в Зиме (Иркутска область). Как написал телеграм-каналirk01, 30-летняя местная жительница решила проучить 17-летнюю девушку за роман с её мужем.