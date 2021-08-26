София, 26 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Болгарии Светлан Стоев, призывая на так называемом саммите «Крымская платформа» к «деоккупации» Крыма, который он считает украинским, следует инструкциям своего начальника, коллеги по НАТО, проводящего явно антироссийскую политику. Такое мнение высказали читатели болгарской газеты «Гласове».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Читайте также: В Кремле назвали позицию Турции по Крыму неприемлемой

«Это логично порадует проевропейские партии, но у русофилов-социалистов, безропотно согласившихся на синергию с США, явно раздвоение личности», — подчеркнул один из комментатров.

«Все партии, вошедшие в 46-е Народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать», — добавил другой читатель.

Пользователи назвали Стоева «идиотом», «психопатом» и «чучелом», которому посоветовали брать винтовку и самому «шагать освобождать Крым».

Ранее по теме: Зеленского с мечтами о Крыме в Германии сочли комедиантом

«Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией», — отметил читатель газеты.

Напомним, на саммите так называемой «Крымской платформы», который прошёл 23 августа по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, главы МИД Болгарии Светлан Стоев заявил, что Болгария продолжит не признавать Крым российским.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели немецкого издания Die Zeit считают, что президент Украины Владимир Зеленский, объявивший в ходе так называемого саммита «Крымская платформы» об «обратном отсчёте времени деокупации Крыма», в очередной раз выставил себя в роли комедианта и шута.