Элиста, 26 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 101 житель Калмыкии, сообщает региональный оперштаб 26 августа. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Лечение в коивдных госпиталях получают 883 пациентов, из них состояние 35 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаётся 4 241 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 27 693 носителя коронавируса, выздоровели 24 304 пациента.