Село Курманаевка, Оренбургская область, 26 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области нефтяная компания привлечена к административной ответственности за порчу земли на территории Курманаевского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Eco.tatarstan.ru Разлив нефти

По данным надзорного ведомства, осенью 2020 г ода из-за разгерметизации трубопровода на почву вылился нефтепродукт. Площадь пораженной земли составила около 2 тыс. квадратных метров.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области, рассмотрев материалы прокуратуры, назначило компании штраф в размере 80 тыс. рублей. Нефтяники пытались его обжаловать, но безуспешно.