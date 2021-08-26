Краснодар, 26 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Праздничные линейки 1 сентября в школах Краснодарского края решено провести только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, а посетить их смогут только родители первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания 25 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«С учетом требований Роспотребнадзора 1 сентября праздничные линейки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов. Нужно определить в сегодняшних условиях распространения коронавируса возможность присутствия на мероприятиях родителей. Мы должны сделать все, чтобы не допустить новых очагов заболевания, иначе очное обучение закончится через месяц», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Возможность рассмотреть присутствие на линейках только родителей первоклассников попросили главы муниципалитетов — в связи с большим количеством учеников. Предложение поддержала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, с ним согласился глава региона.

«Надеюсь, что ради сохранения стабильной эпидситуации, родители учеников 9 и 11 классов с пониманием отнесутся к праздничным линейкам без их участия. В прошлом году удалось избежать массового закрытия школ», — сказал Кондратьев.

Всего на 25 августа в регионе подтверждено 65 467 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 870 жителей, скончались — 5 033. В числе заразившихся — около 4,2 тыс. детей.