На Кубани на линейки 1 сентября пустят только родителей первоклассников
Краснодар, 26 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Праздничные линейки 1 сентября в школах Краснодарского края решено провести только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов, а посетить их смогут только родители первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания 25 августа.
Возможность рассмотреть присутствие на линейках только родителей первоклассников попросили главы муниципалитетов — в связи с большим количеством учеников. Предложение поддержала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, с ним согласился глава региона.
Всего на 25 августа в регионе подтверждено 65 467 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 870 жителей, скончались — 5 033. В числе заразившихся — около 4,2 тыс. детей.