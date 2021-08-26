Магас, 26 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Ингушетии за одни сутки произошли сразу два случая обнаружения взрывоопасных предметов. В селе Гули Джейрахского района пограничный наряд нашел минометные мины и артиллерийские снаряды, пролежавшие в земле около десяти лет, как оценили специалисты.

mchs.gov.ru Снаряды

Вызванные на место обнаружения схрона сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН уничтожили его накладным зарядом, сообщили 26 августа в пресс-службе Росгвардии.

Еще один случай обнаружения взрывоопасного предмета был зарегистрирован в городе Карабулаке. Мальчик нашел предмет, похожий на гранату. Его родители сообщили об опасной находкой в полицию, после чего на место прибыла группа разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии. Граната была уничтожена накладным зарядом.