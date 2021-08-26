Севастополь, 26 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ разработало примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Об этом в видеообращении на пленарном заседании августовской конференции работников образования «Воспитание в современных условиях» в Севастополе заявил глава министерства Сергей Кравцов.

Kremlin.ru Сергей Кравцов

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«Нами разработаны примерные программы воспитания для детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Они — своеобразная основа базовых рабочих программ воспитания, которые с 1 сентября должны появиться в каждой образовательной организации», — сказал Кравцов.

По его словам, такие же программы воспитания для школ были апробированы в минувшем учебном году в 17 тысячах общеобразовательных учреждений. Министр призвал педагогов активно использовать появившиеся наработки.