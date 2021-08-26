Челябинск, 26 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Челябинске на улице Плеханова оцепили один из крупных магазинов. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

По словам граждан, всё произошло ночью. Находившихся внутри эвакуировали.

В областном управлении Росгвардии подтвердили журналистам факт произошедшего. По данным силовиков, поводом для таких действий стал обнаруженный в магазине неизвестный предмет. Правда, позднее выяснилось, что опасности он не представляет.