Самара, 26 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Жительница Тольятти стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку от COVID-19. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Олег Богатырёв Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Сообщается, что в регионе прививку от этой инфекции получили одни миллион человек.

«Вчера жительница Автограда в Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 прошла вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Она стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Самарской области.