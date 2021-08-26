Токио, 26 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. 25 августа представители сборной Польши завоевали первую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Марцин Поляк и Михал Ладош стали бронзовыми призерами в тандемной велотрековой гонке на дистанции 4 тысячи метров. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Мы верили в то, что поднимемся на пьедестал, хотя у французских соперников было практически такое же время в квалификационных заездах, но нам повезло опередить их», — прокомментировал журналистам свой успех Марцин Поляк.

Сообщается, что большую часть финальной гонки третьими шли именно французские спортсмены, опережая польских менее чем на 1 секунду. Бронзовую медаль Марцину Поляку и Михалу Ладошу принесли последние 500 метров.