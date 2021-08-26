Пханмунджом , Южная Корея, 26 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке, находящийся в Южной Корее с официальным визитом, посетил пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в демилитаризованной зоне. Об этом говорится в сообщении Командования ООН в Южной Корее в Facebook.

Tokota Иван Дуке

Согласно опубликованным данным, главу Колумбии сопровождали командующий войсками США в Южной Корее Пол Лакамера и министр обороны Южной Кореи Со Ук.

В сообщении также отмечается, что Колумбия была единственной южноамериканской страной, откликнувшейся на призыв ООН защитить мир на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее лидеры Южной Кореи и Колумбии провели встречу на высшем уровне, в ходе которой обсудили сотрудничество в ряде сфер.