Красноярск, 26 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар на площади 50 га — в Эвенкийском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в минлесхозе региона.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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В тушении принимали участие 80 человек. 11 воздушных судов были задействованы в авиапатрулировании, доставке сил и средств к очагам возгораний.

По состоянию на утро 26 августа в Красноярском крае зарегистрировано два лесных пожара на площади 140,2 га. Очаги действуют в Тасеевском и Эвенкийском районах. Возгорание на площади 140 га локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края и в городе Норильске действует особый противопожарный режим.