Хельсинки, 26 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Утилита для тестирования производительности ПК 3DMark получила поддержку основных четырёх функций набора DirectX 12 Ultimate. Об этом 26 августа сообщает портал DSOGaming.

За компьютером

Компания разработчик Futuremark объявила, что теперь в её ПО появился новый инструмент Sampler Feedback. Таким образом, теперь 3DMark поддерживает все основные функции DX12 Ultimate: трассировку лучей, сетчатые шейдеры, затенение с переменной скоростью и Sampler Feedback (позволяет более эффективно обрабатывать текстуры и затенение).

Напомним, 3DMark является одной из самых популярных программ для тестирования производительности ПК в современных играх. Futuremark выпустила первую версию программы 26 октября 1998 года.