Краснодар, 26 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Около 153 млн рублей выплачено жителям Краснодарского края, пострадавшим от непогоды, сообщили 26 августа в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Наводнение

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«В муниципалитетах, пострадавших на прошлой неделе из-за непогоды, продолжают работать комиссии по оценке ущерба. Специалисты обследовали уже более 11 тысяч домовладений. Мы не оставим один на один с бедой жителей края. Выплаты получат все, кто частично или полностью утратили своё имущество», — уточнил губернатор Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Так, 4029 человек получили по 10 тысяч рублей, 1897 человек — по 50 тысяч рублей, по 100 тыс. рублей выплачено 188 пострадавшим.

Оценочные комиссии продолжают работу в Анапе, Новороссийске, Крымском, Славянском и Темрюкском районах.

В августе в зону действия циклона попали более 13 тысяч жителей 38 населенных пунктов в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Славянском, Крымском, Приморско-Ахтарском и Ейском районах. Подтопленными оказались 2 219 домовладений, почти 4 тыс. придомовых территорий, вода зашла в подвалы 30 многоквартирных домов, были затоплены участки нескольких автодорог.