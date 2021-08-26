Новосибирск, 26 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Новосибирское управление ФАС России оштрафовало организацию за отказ в подключении квартиры к холодной воде. ЗАО «Калиновское» заплатит 50 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Нет воды

«В ответ на заявление жителя села Калиновка Карасукского района Новосибирской области о подключении, Общество ответило отказом, мотивировав его отсутствием технической возможности на подключение квартиры, — рассказали в УФАС.

По данным управления, ЗАО «Калиновское» нарушило действующее законодательство, поскольку при отсутствии технической возможности подключения не направило в уполномоченный орган обращение с предложением включить заявителя в инвестиционную программу. Также организация не уведомила заявителя о необходимости представить недостающие в заявлении сведения.