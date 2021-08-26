Уфа, 26 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Автомобиль сбил женщину, которая шла по краю дороги со своей дочерью в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 26 августа в деревне Новоюзеево на 107 км автотрассы Белебей — Туймазы — Бакалы автомобиль, за рулем которого находился неустановленный водитель, сбил 51-летнюю женщину, которая шла по краю дороги в попутном направлении со своей 29-летней дочерью.

Отмечается, что женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

«Водитель с места происшествия скрылся. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД водитель вскоре был установлен и задержан. Им оказался 29-летний житель Туймазинского района, который признался, что совершил ДТП за рулём «Лады Нива», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек.