Джакарта, 26 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,8 в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

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В региональном агентстве по управлению стихийными бедствиями заявили, что один житель погиб. Офицеры собирают данные о последствиях землетрясения и поврежденных домах.

Люди запаниковали и покинули свои дома, когда произошло землетрясение.

Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения располагался в 44 км к северо-западу от округа Тоджо-Уна-Уна в провинции Центральное Сулавеси.

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