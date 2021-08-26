Горно-Алтайск, 26 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай в июле инфляция ускорилась и составила 5,6%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по региону, это всё же ниже, чем в целом по стране и Сибирскому федеральному округу.

Пресс-служба главы Республики Алтай и правительства Республики Алтай Аэропорт Горно-Алтайска

Рост цен на услуги спровоцировал туристический бум. По словам заместителя управляющего финансовым учреждением Николая Трубачёва, из-за увеличения спроса выросли цены на авиабилеты.

«В июле 2020 года ситуация была обратной: из-за ограничительных мер пассажиропоток сократился, и авиакомпании были вынуждены снижать цены на билеты», — отметил он.

Кроме того, в июле ускорился рост цен на стройматериалы — еврошифер, кирпич и рубероид, а также на говядину. По словам Трубачёва, некоторые сельхозпроизводители сократили поголовье крупного рогатого скота, в связи с чем предложение на рынке снизилось.