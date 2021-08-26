Оренбург, 26 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Начальник управления строительства и дорожного хозяйства Оренбурга Дина Байгелова прокомментировала свое увольнение. Причиной отставки она назвала разногласия по ключевым моментам с и.о. заместителя главы города, курирующего УСДХ. Об этом сообщает портал orenday.ru, в распоряжении которого оказалось письмо, где Байгелова прощается с коллективом.

Отставка

Чиновница называет свою отставку вынужденной мерой и говорит, что решение далось непросто. «Возникла моральная невозможность продолжать работу», — призналась Дина Байгелова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трудовой договор с Диной Байгеловой расторгнут 31 августа. Вице-мэр подписал заявление чиновницы об увольнении.