Варшава, , 10:48 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 25 августа подал жалобу в прокуратуру на оппозиционного активиста, руководителя польского представительства фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для жалобы стала статья Бартоша Крамека, опубликованная 24 августа в одном из крупных СМИ Польши. В ней, по мнению Яблоньского, автор материала призывает власти к снятию заграждений на польско-белорусской границе и принятию всех мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся проникнуть на территорию Польши через Белоруссию.

«Такие призывы могут угрожать нашей национальной безопасности. Они необоснованны и высказываются в интересах режима Лукашенко», — прокомментировал свое решение подать жалобу Яблоньский.