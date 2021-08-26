Варшава, 26 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 25 августа подал жалобу в прокуратуру на оппозиционного активиста, руководителя польского представительства фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Поводом для жалобы стала статья Бартоша Крамека, опубликованная 24 августа в одном из крупных СМИ Польши. В ней, по мнению Яблоньского, автор материала призывает власти к снятию заграждений на польско-белорусской границе и принятию всех мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся проникнуть на территорию Польши через Белоруссию.

«Такие призывы могут угрожать нашей национальной безопасности. Они необоснованны и высказываются в интересах режима Лукашенко», — прокомментировал свое решение подать жалобу Яблоньский.