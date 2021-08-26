В Польше дипломат подал жалобу в прокуратуру на активиста оппозиции
Варшава, 26 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский 25 августа подал жалобу в прокуратуру на оппозиционного активиста, руководителя польского представительства фонда «Открытый диалог» Бартоша Крамека. Об этом сообщает Polskie Radio.
Поводом для жалобы стала статья Бартоша Крамека, опубликованная 24 августа в одном из крупных СМИ Польши. В ней, по мнению Яблоньского, автор материала призывает власти к снятию заграждений на польско-белорусской границе и принятию всех мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся проникнуть на территорию Польши через Белоруссию.
«Такие призывы могут угрожать нашей национальной безопасности. Они необоснованны и высказываются в интересах режима Лукашенко», — прокомментировал свое решение подать жалобу Яблоньский.