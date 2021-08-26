Москва, 26 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Главным фактором, препятствующим восстановлению цен на нефть, остается пандемия и вызванные ей ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что США намерены выбросить на мировой рынок нефти почти 20 млн баррелей черного золота.

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«Реакция мирового рынка нефти будет зависеть от скорости распродажи нефтяных резервов США. Если она будет достаточно медленной, рынок этого просто не заметит. Если быстрой — возможно снижение цен. Но объем 20 миллионов баррелей не слишком велик, чтобы вызвать значительное падение цен, — сказал Хестанов. — Скорее всего, дополнительных действий со стороны стран ОПЕК+ не потребуется».

При этом он подчеркнул, что главным фактором, препятствующим восстановлению цен на нефть, остается пандемия и вызванные ей ограничения.

«Если не будет сюрпризов, связанных с пандемией (усиление ограничений), то в отсутствии внешних шоков сделка ОПЕК+ удержит цены вблизи текущих уровней», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на торгах 25 августа нефть марки Brent в моменте превышала отметку 71 долларов за баррель.