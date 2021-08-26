Москва, 26 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В июле 2021 года в России было выпущено 102 тыс. легковых автомобилей, что на 9,8% меньше, чем в июле 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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Отмечается, что отрицательный показатель фиксируется в России впервые с августа прошлого года. За первые семь месяцев 2021 года в России было произведено на 34,3% больше автомобилей, чем за аналогичный период предыдущего года.

На предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге в июле начался выпуск кроссовера Creta второго поколения. А петербургский завод Nissan ввел увеличенный 10-часовой рабочий день в прошлом месяце.

Однако в связи с дефицитом чипов вынужден был приостанавливать свою работу АвтоВАЗ. Ряд автопроизводителей в России в прошлом месяце уходили в корпоративный отпуск.

Также в июле на «Автоторе» началась масштабная модернизация окрасочного производства. Она завершится только в сентябре.

Что касается выпуска грузовых автомобилей, то в прошлом месяце их производство выросло на 37,2%, до 14,4 тыс. экземпляров. С января по июль 2021 года в России было произведено на 54,8% грузовых автомобилей больше, чем год назад (100 тыс. шт.).

Напомним, АвтоВАЗ с 23 августа приостановил работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю.

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